彭博：特斯拉排除FSD登陸障礙 馬斯克訪陸立見成效

馬斯克突訪中國大陸似乎發揮立竿見影的成果，為特斯拉（Tesla）排除輔助駕駛系統進入中國大陸市場的兩道關鍵障礙。

彭博引述知情人士報導，特斯拉（Tesla）將在地圖和導航功能方面和百度加強合作，讓全自動輔助駕駛（FSD）功能得以引進中國大陸。此外，特斯拉也通過中國大陸汽車數據安全檢測，有助於緩和對資安和隱私方面的疑慮。

特斯拉執行長馬斯克昨天突然訪問中國大陸，爭取駕駛輔助系統得到審批，意在避免特斯拉的業績繼續下滑。這套功能使用時仍需要駕駛持續監督，並不代表可以全自動駕駛，在美國的定價為8,000美元或每月99美元。

馬斯克昨天會見國務院總理李強。李強擔任上海市委書記期間促成特斯拉建立上海廠。

Wedbush證券分析師 Dane Ives 接受彭博電視的訪問中表示，馬斯克突訪中國大陸是一個「轉捩點」，「FSD可望在中國解禁，我認為這為他們在中國實現FSD和自動駕駛提供一次黃金契機。」