WSJ：德國原本加強審查大陸投資計畫可能不了了之

德國原本計劃加強審查來自中國大陸的投資，如今又考慮打退堂鼓，可見在其他國家更加積極圍堵中國之際，與大陸關係錯綜複雜的德國反而開始軟化。

華爾街日報引述知情人士報導，由於擔心不利重振經濟所做的努力，德國有可能決定放寬原訂的外國投資審查法。

蕭茲2021年當選德國總理後，柏林方面開始排斥中國大陸的影響力，德國前總理梅克爾奉行多年的親中政策為此轉向。其中，德國政府加強敏感技術的出口管制，為德國對外投資和出口設了國家擔保上限，並以國安為由禁止中國大陸在德國的若干投資。

去年夏季，德國政府公布第一份中國策略文件，將中國大陸視為「合作夥伴、競爭對手和系統性對手」，主張藉由減少依賴中國市場以及中國進口零部件和原材料來「去風險」。

大約同時，德國經濟部開始草擬一項新的投資審查法案。華爾街日報指出，可能受到審查新建投資的類別包括「量子技術、先進半導體、人工智慧和關鍵基礎設施」。

德國經濟部也還建議增加一項全面條款，允許審查德國研究機構與外國合作夥伴在關鍵領域的合作項目。

如今，知情人士告訴華爾街日報，雖未做出最終決定，但這上述兩個想法很可能都會放棄。有些官員說，政府可能不會起草新法案，而是修改目前界定政府投資審查權的更廣泛的規則，這是一種更常見的做法。

官員表示，轉為審慎的一個主要原因是，德國擔心新的投資審查法會讓外國公司和政府認為，德國是在妨礙在當地投資。