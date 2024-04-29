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美國祭TikTok禁令 創作者憂對經濟造成打擊

中央社／ 舊金山28日綜合外電報導
美國祭TikTok禁令，創作者憂對經濟造成打擊。美聯社
美國祭TikTok禁令，創作者憂對經濟造成打擊。美聯社

2020年初COVID-19疫情實施封鎖措施期間，喬德哈里透過TikTok分享她對閱讀的熱愛，影片爆紅後，不少業配紛紛找上門，之後她更關注美國極端保守地區學校書籍被禁的短片。

法新社報導，現在她賴以養家餬口的線上平台將被禁止，使用TikTok的內容創作者譴責這是對他們生計的攻擊。

定居於芝加哥、23歲的喬德哈里（AymanChaudhary）告訴法新社：「這對小型企業和創作者來說非常重要。這是我的全職工作。這讓我非常擔心，我生活在一個會通過這些禁令，而不是關注真正重要事情的國家，例如槍枝管制、醫療保健和教育。」

美國新法規定TikTok母公司、中國科技巨擘字節跳動（ByteDance）必須在9個月的期限內出售這個廣受歡迎的短影音平台，否則TikTok將面臨在全美遭封殺命運。

美國議員主張，只要TikTok歸字節跳動所有，中國政府就可以利用它進行間諜活動和宣傳。

芮曼（Bilal Rehman）在TikTok擁有約50萬追隨者，以搞笑方式宣傳他公司的室內設計專案。他表示：「所有參與決定是否禁止這個平台的人，都對它對所有小型企業的影響視而不見。」

根據由TikTok支持的牛津經濟公司（OxfordEconomics）研究顯示，TikTok已經從新奇事物變成許多美國小型企業的必需品了。

研究指出，TikTok推動美國超過700萬家企業成長，協助創造數十億美元並支持超過22萬4000個就業機會。

芮曼談到TikTok時表示：「它已經成為我們經濟的一個重要組成部分，如果被封禁將對數百萬人造成毀滅性打擊。」

TikTok 字節跳動 美國

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