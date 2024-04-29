Fed轉向討論今年是否不降息「降幾次」已成過去話題

彭博資訊分析，聯準會內部的討論正開始從今年要降息多少次，轉向今年全年是否應該要降息。

聯準會本周三（5月1日）結束政策會議時，決策官員預期把利率維持在5.25%-5.5%的20多年高點不變，很大一部分的焦點將轉向主席鮑爾在會後記者會的談話。

官員預料宣布近期內會放緩Fed 7.4兆美元資產負債表縮減步調，這項措施和利率動向的決策是互不相干、各自獨立的。決策官員已經表示，有必要對進一步縮表持審慎態度，希望避免市場動盪。在美國今年頭三個月的通膨數據比預期還高之後，鮑爾已表示，可能要花比預期更久的時間，才能對通膨正回落至央行的2%目標有信心，Fed還強調，只要有必要，利率能維持在高檔有多久就有多久。

雖然Fed官員已經暗示延後降息，但今年全年可能都不降息的實際可能性正在提高。

Fed前經濟學家、現任Point72首席經濟學家麥奇（Dean Maki）表示：「如果通膨數據無十足的改善，那麼他們將無限期地按兵不動。我們第1季已見到挫敗，但我不認為決策官員認為這是個永久的挫敗。他們認為這仍只是條顛簸道路。」

多位Fed官員也認為不急著降息。Fed理事鮑曼表示，她認為通膨有「上揚風險」；明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）也說過今年面臨不降息的可能性。另外，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克說，如果通膨惡化，他支持進一步升息。

交換合約交易人士現在預期Fed今年只會降息一次，遠低於年初時預期的六次。Fed將在6月11日至12日的會議中提出利率預測，此前，官員們在3月的會議上預期今年會降息三次。

在本周的會議上，Fed官員將不會更新顯示每季利率預估的「點狀圖」，不過，最新通膨數據將會是討論重點，官員們可能會在會後政策聲明中調整措辭，反映他們升高中的擔憂。

KPMG首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）說：「將論辯是否應該要降息」，「Fed別無選擇，只能擱置降息。」

Fed青睞的基礎美國通膨指標在3月上升，是連續第三個月令市場失望。儘管通膨率在2023年下半年大幅下滑，但Fed青睞的個人消費支出物價指數（PCE）在3月年增2.7%，顯示通膨回落的進展停滯。

Fed本周會後聲明措辭大多會與3月相同，但可能承認通膨進展在近幾個月消退。鮑爾可能重申他近期說法，表示隨著美國經濟整體維持穩健，他傾向讓政策有更多的時間發揮作用。

當然，決策者可能會對每月通膨數據持續有進展感到寬心。Point72的經濟學家麥奇說，一個良好的法則是，至少要有三個月較佳的通膨數據，才能讓官員考慮降息，因此，這可能把降息討論延後至9月或之後。

雖然Fed官員強調央行決策不考慮政治影響性，但由於美國將在11月舉行大選，若Fed選擇在9月升息，或許會引發外界高度檢視。