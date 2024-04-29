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泰氣溫飆高 用電需求攀峰

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

東南亞持續籠罩在高溫之下，菲律賓已宣布學校暫停實體上課，泰國用電需求也升至歷史高點。

菲律賓氣象預報單位指出，馬尼拉都會區氣溫27日飆升至攝氏38.8，超越1915年5月的歷史新高水準，酷熱指數（heat index，即體感溫度）更達到攝氏45度。菲國氣象單位表示，這種異常酷熱的天氣預計至少會持續到5月中旬。

菲國教育部為了回應如烤爐般的天候與吉普尼大眾運輸勞工罷工，宣布29、30日關閉公立學校。酷熱不退已迫使菲國本月稍早關閉部分學校，回到遠距上課，政府也敦促人們節電。

呂宋島將實施周休三日直到7月，以緩解高溫對民眾的影響。

泰國能源部表示，用電需求在27日深夜達到創紀錄的36,356千瓩（MW）。

泰國北部和東北部地區預料將最熱，部分地區28日的溫度高達攝氏44度。曼谷在酷熱指數升至「非常危險」水準後，上周已發布極度高溫警報。

從正在進行國會選舉投票的印度、到咖啡生產大國越南等地最近幾周也能感受到氣溫飆高與乾旱，部分地區也升破攝氏40度。

指數 泰國 高溫

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曼谷極端高溫警報 體感溫度可能飆破攝氏52度

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