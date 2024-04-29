德國政府原先計劃加強監控中國大陸在當地的投資，但如今據傳正考慮鬆綁，以免衝擊柏林當局重振經濟的計畫，也凸顯德國經濟對中國大陸的依賴之深。

道瓊社報導，德國總理蕭茲2021年掌權後，開始對抗中國大陸影響力，加強敏感技術的出口管制、對政府提供德國外國投資與出口的擔保設限，並以國安為由，禁止一些中國大陸投資，去年夏季發布首份中國戰略文件時，也開始研擬新的投資監控法案，賦予政府基於國安風險監控外國投資的新權力，且擴大範圍至量子技術、精密半導體、人工智慧和關鍵基礎設施等新類型投資，劍指中國大陸。

如今，知情人士透露，雖然還沒做成最後決定，但政府愈來愈可能放棄擴大監控範圍的構想，不會再起草新法，只會修改目前定義政府監控投資權力的法規，因為擔心外國企業與政府可能認為原本的規畫是要阻止外資投資德國。

但是官員表示，政府仍將獲得新的權力，例如檢視特定的企業內部整頓措施、或把專利移轉給外國投資人。

德國政府發言人拒絕評論，但是表示，德國的國安與公共秩序風險，同時維持開放外國投資也很重要。