科技五巨頭財報大戲 上秀

在上周Meta、Google母公司字母（Aplhabet）及微軟宣示提高資本支出，帶動晶片類股大漲後，本周全球投資人將關注亞馬遜、蘋果、超微（AMD）、美超微（Super Micro）及高通（Qualcomm）等五大科技業者的上季財報與本季財測，勢將大幅牽動台股走勢。

亞馬遜、超微及美超微都將在美股30日盤後公布上季財報，將帶來人工智慧（AI）與雲端業務的最新前景。亞馬遜上季營收預料年比將成長11.9%至1,425億美元，每股盈餘可望增長199.3%至1.19美元。主要受惠於雲端業務AWS的銷售成長、以及線上與廣告營收增加。

市場預期，受惠於更多企業轉向雲端，上季AWS營收將成長15%，比去年第4季的13%加速攀升。

超微上季營收預料將溫和成長1.8%至54.5億美元，每股盈餘預估為0.61美元，扭轉一年前的虧損頹勢，資料中心業務料將快速成長，但遊戲與嵌入式部門的業績偏弱。超微正遭遇雙重打擊，一是面臨輝達（Nvidia）與英特爾等大廠的激烈競爭，另一是北京當局上月公布新規，限制政府電腦使用美國製晶片，加深超微在中國大陸市場前景的疑慮。

儘管超微可能公布疲軟的財測，引發負面的股價反應，但投資人將關注其他領域，評估超微的長期展望，特別是今年的繪圖處理器（GPU）預估。

美超微上季營收預料將暴增210.9%至39.9億美元，每股盈餘將飆增274.7%到5.67美元。巴克萊看好在AI開發商對伺服器需求強勁的帶動下，美超微本季財測可望超乎預期。

行動晶片大廠高通預定5月1日美股盤後公布的財報與財測，將攸關行動裝置銷售前景，上季營收預估將年增0.4%至93.16億美元，每股盈餘看增38.34%至2.32美元。市場將關注兩大重要問題，首先是財測反映的中國大陸市占，以及在AI的策略投資是否正獲得回報。

預定5月2日盤後公布財報的蘋果，則面臨較悲觀的預期，上季營收預料將年減4.8%至903億美元，每股盈餘估下滑1.3%至1.5美元，主因是IDC最近的報告指出，上季中國大陸的iPhone出貨量減少6.6%，在當地失去銷售冠軍的消息也助長了悲觀氛圍。

不過，摩根士丹利（大摩）和美銀依然看好蘋果後市，大摩看好蘋果上季財報將略優於市場預期，下個股價催化劑將是6月登場的全球開發者大會（WWC），美銀也把蘋果列為今年首選之一，認為服務營收成長和利潤將維持強勁，若財測疲弱拖累股價回檔，是低接良機，認為蘋果股價有機會大漲36%。