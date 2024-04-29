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飛機座椅短缺 航空業頭痛

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
認證規定趨嚴、新冠疫情造成的缺工等一系列因素，正持續阻撓飛機座椅的生產。（路透）
認證規定趨嚴、新冠疫情造成的缺工等一系列因素，正持續阻撓飛機座椅的生產。（路透）

認證規定趨嚴、新冠疫情造成的缺工等一系列因素，正持續地阻撓飛機座椅的生產，導致座椅供應短缺，阻礙了航空業者翻新客艙內裝和推出新升級飛機的計畫。

英國金融時報（FT）報導，隨著航空業者擺脫疫情衝擊，紛紛競相推出新的客艙，例如阿聯酋航空（Emirates）大手筆斥資20億美元升級客艙，德國漢莎航空（Luftahnsa）投資25億歐元的計畫也包括本月推出全新的長途飛機客艙，作為投資的一環，這些航空公司的客艙翻新計畫，都已帶動供應商需求增加。

然而，法國飛機引擎與座椅製造商巨擘賽峰（Safran）日前表示，第1季商務艙座椅的交貨量下滑25%，一些要等到第2季再交付。賽峰執行長安德里斯（Olivier Andriès）說，監管機關的認證規定已變得「更加嚴格」，正影響「整個內裝產業」。

Agency合夥公司分析師康寧漢（Nick Cunningham）表示，豪華座椅「對航空業者來說非常重要，是為乘客提供差異化（服務）的一環，但設計、製造和認證確實也很複雜」。

經濟艙座椅製造商Recaro飛機座椅公司執行長希勒（Mark Hiller）另指出，嵌入式機上娛樂系統的電子設備短缺，持續阻礙飛機座椅的交付；航空公司通常會訂購這些設備，並交由座椅製造商安裝。

他說，就算供應商一年多前就交貨，這段期間的需求卻會增加更多，因此仍有瓶頸。

空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）日前表示，空巴仍在機艙設備供應方面陷入困境，不僅是座椅，還面臨機體結構的供應問題，「這反映了供應鏈中的多重困難和挑戰」。

波音也將座椅問題視為787寬體飛機生產受限的確切原因之一。

機艙 疫情 空中巴士

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