快訊

1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

亞股投資策略跟著轉彎

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電

市場對聯準會（Fed）的降息預期持續縮減，帶動美元今年來強升，促使專家質疑美股這波多頭走勢能否抵擋得住強勢美元。分析師也改變亞股投資策略，聚焦價值投資與內需題材，青睞中國大陸與印度股市，以及日本金融股和南韓晶片股。

美元指數今年來勁升4.7%，摩根大通全球股市策略主管馬提卡表示，若美元持續趨升，美股將相當吃力。歷史經驗顯示，美股與美元常呈現負相關。美元升值時，美企海外營收兌換成美元的金額將減少，衝擊海外獲利，不利整體盈餘及股價。

在亞洲，多重資產經理人在挑選投資標的時更加挑剔，聚焦內需題材，包括印度基建類股、南韓改革受惠類股以及中國大陸的國內消費與公用事業類股。

富達國際資金經理人埃夫斯塔普羅說，日圓疲軟加上全球需求改善，將嘉惠日股，出口類股或觀光類股都將雨露均霑，日本公債殖利率上升也有益日本金融股。

另一焦點為南韓晶片類股，由於南韓政府正聚焦於化解所謂的「韓股折價」，使韓股的優勢略高於台股。

南韓

延伸閱讀

櫻花鹽牛小排、紅鰷櫻餅！閤豐割烹「櫻花套餐」上桌

日本賞花接力！下一棒來看東京新百景 「花之寺」的繽紛杜鵑花海

台灣近九年經濟成長 勝美日韓

我工時實質薪資成長輸南韓 勞動份額下降影響

相關新聞

本周Fed會議 鮑爾很可能轉向鷹派

本周全球財經新聞聚焦於美東時間四月卅日、五月一日召開的美國聯準會（Ｆｅｄ）會議，預料不會調整利率；但基於三月通膨率再度高...

科技五巨頭財報大戲 上秀

在上周Meta、Google母公司字母（Aplhabet）及微軟宣示提高資本支出，帶動晶片類股大漲後，本周全球投資人將關...

全球電動車割喉戰 蠢動

儘管中國大陸電動車已供過於求，當地產能依然持續快速擴增，引發各界擔心當地電動車可能低價出口，在全球掀起割喉式價格戰。

美通膨高掛 Fed鷹聲再起

隨著美國最新數據顯示通膨率居高不下，聯準會（Fed）主席鮑爾預料將在本周宣布利率決策時，態度轉向「鷹派」，暗示決策官員目...

馬斯克訪陸 推廣全自駕

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在延後造訪印度一周後，28日卻意外造訪中國大陸，並與中國大陸國務院總理李強會面，表示將深...

飛機座椅短缺 航空業頭痛

認證規定趨嚴、新冠疫情造成的缺工等一系列因素，正持續地阻撓飛機座椅的生產，導致座椅供應短缺，阻礙了航空業者翻新客艙內裝和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。