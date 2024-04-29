亞股投資策略跟著轉彎

市場對聯準會（Fed）的降息預期持續縮減，帶動美元今年來強升，促使專家質疑美股這波多頭走勢能否抵擋得住強勢美元。分析師也改變亞股投資策略，聚焦價值投資與內需題材，青睞中國大陸與印度股市，以及日本金融股和南韓晶片股。

美元指數今年來勁升4.7%，摩根大通全球股市策略主管馬提卡表示，若美元持續趨升，美股將相當吃力。歷史經驗顯示，美股與美元常呈現負相關。美元升值時，美企海外營收兌換成美元的金額將減少，衝擊海外獲利，不利整體盈餘及股價。

在亞洲，多重資產經理人在挑選投資標的時更加挑剔，聚焦內需題材，包括印度基建類股、南韓改革受惠類股以及中國大陸的國內消費與公用事業類股。

富達國際資金經理人埃夫斯塔普羅說，日圓疲軟加上全球需求改善，將嘉惠日股，出口類股或觀光類股都將雨露均霑，日本公債殖利率上升也有益日本金融股。

另一焦點為南韓晶片類股，由於南韓政府正聚焦於化解所謂的「韓股折價」，使韓股的優勢略高於台股。