打亂歐英央行寬鬆計畫

美國通膨持續高於預估，聯準會（Fed）降息時機延後，也增添其他央行的寬鬆計畫的複雜度，促使各投資機構紛紛押注歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE，央行）將被迫延後降息。

ECB及BOE官員最近表示，面對的通膨問題與美國不同，暗示將於今年夏季（6-8月）開始降息，可能比Fed更早。

但期貨市場行情顯示，美國通膨居高將造成全球衝擊。目前交易商預期ECB今年約降息0.7個百分點（2-3碼），從6月起降，幅度小於兩周前的0.88個百分點（3-4碼）。市場預期BOE今年將降息0.44個百分點（1-2碼），也小於兩周前預期的0.56個百分點（2-3碼）。

市場氛圍轉變的主因為預期Fed降息幅度將縮小。Fed主席鮑爾本月已暗示美國利率將維持在高水準更久。若其他央行比Fed更積極降息，可能會使本幣貶值，推升進口成本及通膨。

ING銀行首席國際經濟學者賴特利說，Fed的通膨問題有其他央行忽視不了的全球影響，特別是若Fed不能在短期內降息，可能推升美元匯率，對歐洲經濟造成壓力，限制其他央行的寬鬆空間。