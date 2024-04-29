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全球電動車割喉戰 蠢動

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
儘管中國大陸電動車已供過於求，當地產能依然持續快速擴增，引發各界擔心當地電動車可能低價出口，在全球掀起割喉式價格戰。(美聯社)
儘管中國大陸電動車已供過於求，當地產能依然持續快速擴增，引發各界擔心當地電動車可能低價出口，在全球掀起割喉式價格戰。(美聯社)

儘管中國大陸電動車已供過於求，當地產能依然持續快速擴增，引發各界擔心當地電動車可能低價出口，在全球掀起割喉式價格戰。

日經新聞報導，汽車工廠產能利用率的損益平衡點常為80%，但在中國大陸的新能源車（包括電動車與油電混合車）工廠只要約50%，原因就在於電池採購網集中於中國大陸。

南韓SNE研究公司的報告指出，全球前十大電池製造商中，陸企就占了六家，約八成的陰極材料在中國大陸生產。

另據國際能源總署（IEA）的資料，電池約占電動車30%~40%的製造成本，但中國大陸電池平均價格比歐、美便宜約兩成，當地電動車業者還能以低成本採購鋼鐵等零組件，且北京當局已慷慨大量補貼研發、建廠等支援。

中國大陸新能源車產能也持續以快於需求成長的速度擴張，明年預料將超過3,600萬輛，比約1,700萬輛的預估銷量，多出近2,000萬輛。

一些中國大陸電動車廠以擴大出口到歐洲和東南亞，作為危機出路。數據顯示，中國大陸去年新能源車出口量激增78%至120萬輛，明年可能攀抵350萬輛。這將打擊日本與歐洲車廠。

這已引發世界各地的危機意識。歐盟已在調查中國大陸是否以獲得政府補貼的低價銷售電動車，不公平地阻礙競爭。

美國財長葉倫本月稍早訪陸時，也同意設立框架，討論產能過剩問題。

儘管產能過剩，中國大陸依然持續補貼生產電動車的原因，包括提振經濟成長、維持就業、並提升中國大陸在全球電動車產業的地位，卻可能使全球電動車市益加供應過剩。最新估算顯示，中國大陸2009~2022年共補貼約1,730億美元支持新能源汽車業。

北京 電動

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