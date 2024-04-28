日圓貶勢加速 跌破158

日圓兌美元匯率26日貶破158日圓價位，刷新34年低點，主因是日本銀行（央行）在宣布維持基準利率不動後，並未暗示將支撐日圓，稍晚美國通膨數據也未顯示放緩跡象，增強對美聯準會（Fed）將延後開始降息的預期，進一步支撐美元。

彭博資訊報導，日圓兌美元匯率26日收盤報158.33日圓，盤中重貶1.8%至158.44日圓，寫34年新低，尤其在紐約時段尾盤加速下跌。日銀當天稍早宣布維持基準利率不變，總裁植田和男隨後記者會也幾乎未發表支持日圓的言論。

日圓貶勢在美國稍晚公布重要通膨指標後又進一步擴大。美國26日公布的3月個人消費支出（PCE）平減指數，月增0.3%，年增2.7%。雖然大致符合市場預期，但也強化了市場對Fed將延後降息時機的推測。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed將在9月降息的可能性為58%，低於一周前的68%。