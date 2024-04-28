Fed利率見頂 美債殖利率震盪期近尾聲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

有美債「恐慌指數」之稱的MOVE指數創始人巴斯曼（Harley Bassman）表示，去年由於聯準會（Fed）政策利率走向撲朔迷離，美國公債殖利率劇烈擺盪，但如今Fed利率已見頂，日後降息空間也有限，美債殖利率波動劇烈時期告終。

巴斯曼說，2022年3月以來，Fed已把聯邦資金利率目標區間從0%升到5.25%~5.5%，已屬極端；除非通膨率升破5%、失業率降到比周期低點3.4%還要低，否則政策利率已觸頂，再升息機率渺茫。接下來，經濟數據、選前政治顧慮和政策會議日程表，將使Fed利率路徑變窄，可能在選前「降息一次就停」。

不久前Fed還預測今年降息三次，但近來經濟數據並不配合。3月非農就業人口大增30.3萬人，消費者物價指數（CPI）年增幅又從2月的3.2%回升至3.5%，顯示成長仍強勁且通膨減緩進展停滯。Fed主席鮑爾既已表明利率決策以數據為準，在缺乏證據確定通膨滑向2%目標之際，公開市場操作委員會（FOMC）4月30日至5月1日開會時就不可能降息。

Fed 指數 通膨

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