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小摩 CEO 看淡軟著陸前景

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

摩根大通（小摩）執行長戴蒙25日表示，他對美國經濟軟著陸沒那麼樂觀，預估的機率只有市場預期的一半。昔日有「債券天王」之稱的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率正朝4.75%邁進，建議投資人「堅持價值股，避開科技股」。

戴蒙25日受訪時說，他對美國經濟軟著陸的樂觀程度低於華爾街觀察家。華爾街押注軟著陸的機率約70%，但他表示他預估的機率約只有這個水準的一半。

他指出，綠色經濟、全球再軍事化、財政赤字及地緣政治，都是可能維持通膨更高更久的因素，再評估所有可能結果時，軟著陸也是其中之一，但「我有點更擔心可能沒那麼軟，通膨跌勢也可能不像人們的預期」，「我不是在說今年，我是在說2025或2026年」。

他也說，地緣政治是他的頭號憂慮，「我有點擔心如果俄羅斯贏得（烏克蘭）戰爭，可能看到世界進入混亂，因各國調整聯盟與經濟關係」。

另一方面，葛洛斯在前身為推特的社群平台X發文表示，美國10年期公債殖利率正朝4.75%前進；10年期美債殖利率26日盤中報4.642%。

美國 通膨

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