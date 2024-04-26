晶片短缺成過去式…AI發展最怕啥？祖克柏、馬斯克都直指是「缺電」

全球瘋AI，科技巨頭紛紛砸下重本來研發，無疑是一場大型「AI軍備競賽」。但其實，光有技術和資金還不夠，因為AI在處理大量資料時，其實相當耗能，電力供應已是未來左右AI發展的重要關鍵。而近日因供電話題引發熱議的台灣，也該關注這是否會拖慢我們AI發展的腳步。

「電力短缺已成為建造AI數據中心的最大挑戰！」Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）說。

他近期上Podcast節目Dwarkesh Podcast指出，在過去幾年裡，繪圖處理器（GPU）的生產一直是個問題，「不過，即使有再多錢可以購買GPU，也會遇到電力短缺等問題。」

祖克柏指出，電力的供應正在減少當中，這種情況還會持續一段時間。

「電力等能源業是一個受到嚴格監管的行業，不論是興建一個大型電廠或建造電纜，都需要好幾年的時間，」祖克柏表示：「即使你技術和資金都足夠了，如果沒有足夠的能源，還是無法順利地研發AI。」

數據中心第三方分析機構DatacenterDynamics網站提到，能源的限制，阻礙了Meta資料中心的建置，因此，2022年底，Meta決定改採用新的AI設計。

「如果我們能獲得足夠的能源，我們可能會發展得更順利，」祖克柏說。

就連祖克柏的死對頭、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也認為，未來不再是「缺晶片」，而是「缺電力」。

馬斯克：人類正處於歷史最大規模技術革命的邊緣

「我從來沒見過比AI還要快的技術進步，」馬斯克說：「晶片短缺已是過去式，AI和電動車的快速發展，全球將面臨電力和變壓器供應短缺的問題。」

在博世互聯世界會議閉幕式的問答中，馬斯克認為，上線的AI運算能力，似乎每六個月就會增加10倍，自己從未見過這樣的情況。

「我們正處於有史以來最大技術革命的邊緣，」他提到：「一年以前，短缺的是晶片，而現在，缺的是電力和降壓變壓器。」

「電動車和AI的發展都需要電力，都需要變壓器，這對發電設備來說，是龐大的需求。」

而其實，發展AI的龐大用電，也連帶讓天然氣價格看漲。

用電需求龐大，天然氣業者後市看好

美國投資機構Tudor Pickering Holt & Co一份報告中指出，為滿足AI的用電需求，每天可能額外需要高達85億立方公尺的天然氣。

根據《路透》報導，美國電力公司擔心，電力系統的擴張速度，不足以滿足AI等科技的用電需求，這可能促使數據中心有時會繞過公營電力公司，直接與電力生產商達成交易，或是建立自己的供電系統。

根據勞倫斯伯克利國家實驗室的最新數據，全美發電裝置的容量，從2022年的2000GW，提升到2023年的2600GW。

報告也提到，目前AI數據中心的電力需求為11GW，預計到了2030年，將會成長到 42GW，也連帶讓天然氣價格上升到每百萬英熱單位4美元。

看來，在研發AI的同時，「能源需求」已經是不可忽視的關鍵了。

（本文出自2024.04.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）