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葉倫再提中國「產能過剩」：不排除使用任何工具應對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國財政部部長葉倫。（美聯社）
美國財政部部長葉倫。（美聯社）

美國國務卿布林肯訪陸之際，美國財長葉倫25日告訴路透社，在應對中國的過剩工業產能問題上，拜登政府「沒有任何選項是不在桌面上的」，並再次表示，中國透過出口來實現充分就業是美國和其他國家所「不能接受的」。

美國之音引據路透報導，葉倫在華盛頓參加「全球年度高峰會」的訪談時表示，美國正在與中國就如何平衡國內和全球經濟的成長進行對話。她指出，對於處於中國這樣一個發展階段的經濟體來說，消費者支出在國內生產毛額中所佔比例非常低，儲蓄率接近45%，因此有必要支持國內需求，特別是促進消費。

葉倫說，「對於中國這樣一個龐大而重要的經濟體來說，最終透過出口來實現充分就業，這是世界其他國家所不能接受的」。

被問及是否可能徵收新關稅或採取其他行動來保護美國製造商，耶倫說，不排除任何可能的應對方案。中國的過度生產威脅到美國、歐洲、日本、墨西哥和印度製造商的生存能力，並重申這個問題不會「在一天或一周內」解決。

對於有消息指，美國擬制裁中國銀行，以阻止對俄商業援助，葉倫稱自己沒有要宣布的內容，但強調這一政策選項是美國「準備在必要時使用的」。她說，「我們與中方就此進行了深入討論。我認為他們明白我們的立場，這是一個可以利用的工具」。

葉倫表示，在本月稍早訪陸期間，她「成功地」向中國官員提出了美國對北京向全球市場傾銷電動車、太陽能板和其他清潔能源產品等，威脅美國就業的擔憂。她補充說，中國官員「承認」工業產能過剩的問題，但他們需要解決這個問題。

「所以，重要的是中國認識到這個關切並開始採取行動應對，」她說，「但我們不希望我們的產業在這段期間被消滅，所以我不想把任何選項從桌面上拿開。」

美國 葉倫

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