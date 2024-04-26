Meta擴大投資AI 股價臉綠

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者周克威林薏茹／綜合報導

臉書母公司Meta上季營收與獲利均優於預期，但本季營收預估低於市場預期，且今年最多將擴大100億美元的資本支出於人工智慧（AI）等科技，有望嘉惠台廠，卻重燃投資人對Meta執行長祖克柏「揮霍無度」的憂慮，Meta股價25日在美股早盤暴跌逾12%，並拖累美國科技股走低。

Meta上季獲利年比成長一倍多至124億美元，每股盈餘4.71美元，營收年增超過27%到365億美元，為2021年來最大增幅，全都優於分析師預期。

Meta預估，本季營收將介於365億~390億美元，中位數為377.5億美元，代表年比成長18%，但低於分析師預期。

Meta也上修今年資本支出區間到350億~400億美元，高於先前預估的300億~370億美元，且預期明年支出將再增加，以「持續加速我們的基礎設施投資，以支持我們的AI路線圖」。

Meta此舉有望相關台系供應鏈營收成長。Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎。廣達占比約五成，緯穎則達三成，兩家協力代工廠可望喜迎大商機。緯穎看好，AI伺服器占營收比重將延續去年逐季增加態勢，今年全年營收占比至少兩成起跳。

祖克柏表示，他相信Meta「未來幾年應該擴大投資，打造最先進的模型、以及舉世規模最大的AI服務」，「一旦我們新的AI服務達到規模，我們擁有有效變現的優秀紀錄」。

他也說，Meta會繼續投資於他要打造元宇宙的長期願景，聚焦於開發他稱之為「穿戴式AI」的技術，也就是內含AI助理的智慧眼鏡。

祖克柏 科技股 願景

延伸閱讀

馬斯克PK祖克柏勝負翻盤？AI願景改變股價相對強弱勢

Meta 上修全年資本支出 廣達、緯穎營運受惠

【重磅快評】民進黨葉公好龍，官員喜獲說謊權利

科技界重量級「交換球衣」！祖克柏穿上黃仁勳招牌皮衣 似乎小了一號

相關新聞

美Q1經濟降溫 通膨攀升

美國第1季經濟成長率趨緩至兩年來最低，通膨卻依然居高不下，不僅降低經濟軟著陸的希望，使聯準會（Fed）的降息規劃陷入兩難...

必和必拓併購 喊買英美資源

全球最大礦商必和必拓（BHP）正尋求以約350億美元的全股票交易，收購長期對手英美資源集團（Anglo American...

聯合利華營運 比下雀巢

英國消費品巨擘聯合利華（Unilever）上季銷售優於預期，扭轉多年來營運表現落後給瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）的態...

美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％

美股三大指數25日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌逾500點，美國上季經濟增速遠不如預期，但通膨又居高不下，降低了經濟軟著陸...

點名越泰柬馬 太陽能商促對東協課稅

美國七家太陽能設備製造商24日聯名促請拜登政府，對來自越南、泰國、柬埔寨及馬來西亞等四國的面板及電池等產品課徵進口關稅，...

去年新生兒 40年來最少

美國去年新生兒人數跌至逾40年來最低，延續20年來生育率日益下降的趨勢。專家表示，出生率持續低迷，長期可能將衝擊經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。