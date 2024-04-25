IMF改口承認比特幣 金管會是否放行跨海買ETF成焦點

比特幣在4月20日迎來每四年一度減半的關鍵時刻，截至4月24日下午三點，每枚比特幣價格來到66760美元。究竟後市會怎麼走？

所謂比特幣減半，是指比特幣區塊鏈網路上的交易驗證者（也被稱為礦工），只要成功開採一個區塊，就可獲得獎勵。而比特幣的總供應量是固定的，達到2100萬枚時，這個挖礦和減半的過程就會結束，幣圈已推算，約在2140年的時候，所有比特幣將會被開採完畢。

上次減半是在2020年，礦工每開採一個區塊，可獲6.25枚比特幣，由於礦工獎勵決定了新挖出比特幣的流通量 ，而現在只剩3.125枚，產量減半勢必會影響市場供給，市價會上揚，以比特幣作為資產工具的安全成本也會增加。

比特幣產量減半，過去皆有上漲行情

只是，這次減半倍受關注的是，如今有比特幣「現貨ETF」機制作為變數，會與過去有何不同？

今年1月10日，美國證券交易委員會（SEC）批准了11家機構「比特幣現貨ETF」的申請，包括貝萊德、富達等國際華爾街大咖，帶動幣值上漲，3月13日甚至衝破7萬3000元。在比特幣減半後，雖一度價格下跌，但相關ETF多日呈現淨流入。

華爾街分析師認為，被稱為「數位黃金」的比特幣，年底前仍有漲勢，由於過去比特幣扣緊美國聯準會的利率政策，升息跌降息漲，即便美國目前降息時程未定，但已停止升息，不少幣圈投資人此時皆不願被甩下車，而是緊抱著等待財富翻倍機會

值得注意的是，近日國際貨幣基金IMF反轉原本大肆批評的態度，在最新報告《比特幣跨境流動初探》中指出，在全球金融不穩定的情況下，比特幣日益成為跨境資金流動的關鍵管道，是必要金融工具，而其最新觀點，這兩日也在金融圈投下震撼彈，引起廣泛討論。

據了解，這份報告點出委內瑞拉、阿根廷等國的大量交易，強調愈來愈多歷經經濟困境、金融監管嚴格國家的居民，正在把投資目光轉向比特幣，運用其去中心化特色，繞過傳統銀行匯款系統，更自由地跨境轉移資本。

華爾街分析師認為，被稱為「數位黃金」的比特幣，年底前仍有漲勢。路透

IMF改口承認比特幣為必要金融工具，華爾街關注

相較於傳統資本流動，比特幣交易不僅數量龐大，而且有以下獨到特徵。

一、與傳統外國資金對金融體系及經濟指標的敏感度迥異，比特幣的交易量與加密貨幣特定情緒有更高相關性，例如市場波動性和用戶情緒指數（如恐懼和貪婪指數）。

二、鏈上比特幣交易被記錄在區塊鏈，以提供更高的安全性，所以為了確保財務利益，鏈上交易比鏈下更活躍、規模也更大。

三、在某些國家地區，比特幣已成為保存財富和進入全球市場的必要金融工具，而不僅僅是投機性投資。

然而，國際貨幣基金組織IMF的報告也警告，比特幣廣泛用於跨境流動可能帶來潛在風險，讓防止洗錢等非法活動監管變得複雜。

值得注意的是，金管會提出的虛擬貨幣專法草案，加強對虛擬資產（貨幣）的監管，確保投資人的安全及防堵被詐騙、洗錢等風險。至於能否透過複委託去投資海外比特幣 ETF ，證期局副局長高晶萍表示，近期將會公布相關做法。

（本文出自2024.04.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）