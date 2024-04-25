挪威主權基金CEO示警 商品行情飆 通膨隱憂

經濟日報／ 編譯陳苓黃淑玲／綜合外電

全球最大主權財富基金執行長譚俊（Nicolai Tangen）警告，目前全球金融市場的「一大憂慮」，是油金銅等原物料價格大漲，可能牽動物價，成為央行對抗通膨的頭痛問題。

CNBC報導，挪威銀行投資管理公司（NBIM）執行長譚俊被問到是否擔心火熱的大宗商品市場時回答，「沒錯，一大憂慮就是這對通膨可能造成的影響」，「所以，要是能源和原物料價格持續攀高，這會牽動最終商品價格走升。可能是通膨預期的真正變數」。NBIM管理挪威政府退休金全球基金（GPFG）。

全球大宗商品的標普高盛商品指數（S&P GSCI）今年來截至本月23日已大漲9%，國際油價和銅價今年來均攀漲約13%，金價近幾月來更迭創歷史新高。

譚俊表示，挪威主權基金仍相信，央行要把通膨降至目標水準相當「艱辛」，主要央行將依照當地通膨壓力，採取不同的行動。

他說，有多項因素支撐通膨，包括地緣政治緊張、近岸外包、氣候影響全球糧食收成，航運路線改變等。

最新例證是澳洲第1季消費者物價指數（CPI）年比攀升3.6%，核心CPI年升4%，高於經濟學家預估，抑制市場對澳洲央行降息預期。

挪威 澳洲 通膨

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