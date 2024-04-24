印尼央行意外升息 利率來到7年來高點

印尼中央銀行今天出乎市場意料之外升息至7年來高點，以拉抬印尼盾匯價。儘管央行數度出手干預，印尼盾兌美元匯價仍持續走貶。

法新社報導，市場經濟學家原本預期印尼銀行（Bank Indonesia）會維持基準7天期逆回購利率6%不變，但卻意外調升25個基點至6.25%，印尼其他兩項主要利率也上調25個基點。

印尼銀行總裁裴利（Perry Warjiyo）今天於記者會表示：「在全球風險可能惡化的情況下，升息是為了加強印尼盾匯率穩定。」

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情結束後，印尼央行也加入全球其他國家央行的行列，以緊縮貨幣政策對抗飆升的通膨。

裴利指出，此舉是防範性和前瞻性的做法，以確保通膨率維持在印尼央行目標區間1.5%至3.5%之間。印尼目前的通膨率處於3.05%。

裴利還說，印尼盾兌美元匯率雖然優於區域其他貨幣，但印尼央行多次出手干預拉抬，年初迄今仍貶值超過5%。

經濟學家表示，印尼盾若持續貶值，印尼央行恐需要進一步緊縮貨幣。