特斯拉降價廝殺 Volvo仍看好今年銷量至少成長15%

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo）周三公布財報，因材料成本降低和產量增加，第1季經調整的營業淨利成長8%，而在新車款的帶動之下，今年交車量可望至少成長15％。

已歸入吉利控股旗下的公司正全力推動電動車化，今年第1季全電動車銷售比率已達21%，預計明年占比達到一半。

富豪汽車執行長 Jim Rowan 發布新聞稿說：「我們預計未來幾季對本公司汽車的需求將保持強勁，符合我們全年銷售量成長至少15%的展望。」

富豪汽車第1季不計合資事業、關係企業和特別項目的營業淨利成長8%至 68億瑞典克朗（6.39億美元）。未經調整營業獲利則由去年同期63億克朗減為47.1億克朗（4.4億美元），不如分析師原估的59.5億克朗。

第1季電動車毛利率為16%，高於前一季的13%。

不過，隨電動銷售成長趨緩，產能和技術開發的投資已超過需求，讓業者縮減成本壓力倍增。特斯拉（Tesla）已大幅降價，整個電動車製造業利潤將大受影響。但在法規要求之下，業者除配合轉型電動車之外別無選擇。