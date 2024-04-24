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澳幣強升 澳洲通膨粘著Q1升幅大於預期 使降息無望

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲通膨粘著，澆息降息預期。澳幣兌美元匯價本周節節高升。路透
澳洲通膨粘著，澆息降息預期。澳幣兌美元匯價本周節節高升。路透

澳洲今年第1季通膨上升速度比預期快，代表了物價壓力粘度強，使得央行必須把利率維持在12年來高點，還沒有降息的條件。澳幣兌美元匯率本周以來，每天都升值0.5%，今天上午更一度大漲0.7%，觸及到1澳幣兌0.653美元。

澳洲今（24）日公布的第1季消費者物價指數（CPI），年增率3.6%，高於經濟學家所估的3.5%。受到利率決策者密切關注的核心通膨，年增率更是高達4%，這水準遠高於澳洲央行所設定的2%到3%目標。

最新通膨數據一出爐，澳洲三年期公債殖率上升18個基點至去年5月以來最高的4.03%。貨幣市場上，利率交換合約交易商現在反映到12月時，幾乎不會有任何降息預期。通膨報告未出之前，市場還認為有三分之二機會降息。

德意志銀行駐雪梨宏觀研究主管Tim Baker表示，困擾美國的「通膨最後一哩」問題，澳洲也不遑多讓 ，而且數字是4%不是3%。

今年一開始，從華府到雪梨到威靈頓，消費者物價都呈現出比市場原先預期還難拉回到目標的牢固狀態。澳洲的勞動力市場也是持續緊俏。澳洲央行將於5月7日做出最新的利率決策。

消費者 澳洲 通膨

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