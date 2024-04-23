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供應鏈最新威脅！地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。路透
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。路透

地中海西邊的多個貨櫃港現在幾近滿載，讓歐洲零售業者與製造業者面臨庫存成本增加、零組件短缺的風險提高。

區域內貨櫃港口高階主管對金融時報說，自從葉門叛軍「青年運動」（Houthi ）在紅海攻擊商船引發危機以來，港口的貨櫃存放場愈來愈滿，等著貨輪停靠。因為危機令西班牙的巴塞隆納、阿爾赫西拉斯，以及摩洛哥的丹吉爾等港口的交通流量激增。

丹麥航運巨人馬士基最近示警，巴塞隆納港的貨櫃場現在有太多貨櫃，因為港口處理比平日多很多的轉運貨物；阿爾赫西拉斯、丹吉爾也有同樣困境。

阿爾赫西拉斯港兩個貨櫃碼頭經營者之一的TTI Algeciras，執行長路克（Alonso Luque）表示，他們的碼頭已經「相當滿載」，為了避免嚴重塞港，被迫限制處理數量，現在「量能非常有限」。

紅海危機後，往來於亞洲與歐洲之間的大型貨櫃輪改道繞行好望角而不走蘇伊士運河，目的港在義大利、希臘或土耳其的貨運安排必須重新設計。許多貨輪由南非航至南歐後，就將貨櫃卸放在阿爾赫西拉斯、丹吉爾等港口。再改由短程的船運服務，轉運到其他南歐碼頭。

駐倫敦海事諮詢公司MSI主管理查德（Daniel Richards）說，這些重要港口苦於應付轉運量激增，貨運混亂中斷的問題多了起來。港口的作業延誤又會令一些公司有更多貨品留在手上。如此一來，庫存成本就要提高，工廠零組件的供應也受阻。

處理新汽車的碼頭也遭遇嚴重壅塞問題，主要是由亞洲出口到歐洲與北美的車輛數目大增，但汽車銷售下滑。

阿爾赫西拉斯、丹吉爾今年沒有運輸流量統計數字；巴塞隆納今年2月的貨櫃處理量則是創新高，年增17%。

許多碼頭營運商預期，只要大貨輸繼續繞路，轉運港口處理量就會一直持續爆滿。

地中海 庫存 碼頭 紅海

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