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Meta將提供VR作業系統給華碩等硬體合作夥伴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年9月在Meta活動上介紹Quest 3頭戴裝置。 美聯社
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年9月在Meta活動上介紹Quest 3頭戴裝置。 美聯社

臉書母公司Meta周一（22日）表示，Meta將與微軟、華碩（2357）、聯想等外部硬體公司成為夥伴，合作打造使用Meta虛擬實境（VR）作業系統Meta Horizon的VR頭戴裝置。

Meta自己目前推出的Quest 3和Quest Pro頭戴裝置，就是採用Meta Horizon作業系統。Meta願意供應給其他公司，也就是市場上會有其他硬體裝置也將使用這套作業系統。

蘋果在今年1月推出VR頭戴裝置Vision Pro，售價3,500美元。

Meta執行長祖克柏在周一上傳到Instagram的影片中，分享這個新聞。根據他的說法，Meta宣布提供VR作業系統，開創出類以安卓與iPhone作業系統在智慧手機抗衡的市場情勢，只是競賽場域限於VR頭戴裝置。蘋果的VR產品還是會比較貴，呈現垂直整合，而且必須與一系列都使用Meta作業系統的不同價位、不同硬體裝置競爭。

祖克柏說：「電腦運算的每個時代裡，總是一直有著開放與封閉模型。以手機而言，蘋果的封閉模型基本上是勝出了。手機被嚴格控制，你被侷限於他們讓你做的事。但其實不必是這個樣子。」

他強調，Meta提供作業系統的目標是，「再次讓開放模型定義下個世代元宇宙、眼鏡和頭戴裝置的電腦運算」。

祖克柏也請Google把Google Play的應用程式商店放進以Horizon為基礎的頭戴裝置之中，還會允許Steam和微軟的Xbox雲端遊戲在Horizon作業系統裡跑。

Meta並未透露與前述硬體夥伴的合作細節，也沒有詳述Meta Horizon軟體的商業模式。若是以Google的安卓作業系統之於手機的商業模式，軟體會免費提供，賺錢方式是引導使用者到Google來搜尋，Google以搜尋的研發獲利，例如配合搜尋銷售廣告。有時，Google也會付錢給硬體夥伴。

使用者 售價 祖克柏

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