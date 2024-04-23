錫價觸及22個月高點

國際錫價22日盤中上漲至22個月來高點，主因市場憂慮供給短缺且庫存減少。印尼上季錫出口寫2007年來最少，使已經受壓的錫金屬供應更為緊俏。

路透報導，倫敦金屬交易所（LME）錫三個月期貨一度觸抵36,050美元，為2022年6月以來最高水準，之後翻黑下跌。

今年迄今，錫價累計漲幅已達42%，主因市場擔心供應全球市場約18%錫料的印尼出口吃緊，以及全球第二大錫製造國緬甸的供應受阻。

此外，LME認證倉庫的錫庫存量，12月以來減少近半至4,190公噸，達去年7月以來最低，顯示已有短缺情形。供給緊俏也造成LME現金錫合約較3月期錫合約溢價來到7月以來最高水準，約每公噸340美元。

另外，彭博資訊報導，印尼貿易部2007年以來資料顯示，印尼今年1~3月精煉錫出口量為3,913.75公噸，較去年同期減少59%。印尼當局近月來減緩開採和出口核准作業，使出貨受限，造成價格大漲。