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亞洲股市早盤反彈 日韓澳股上漲1%以上 晶片股續跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電擺脫ADR連六日跌陷於修正頹勢，開低走高。路透
台積電擺脫ADR連六日跌陷於修正頹勢，開低走高。路透

亞洲股市周一開盤上漲，擺脫美股科技股大跌陰影，如今焦點轉向本周即將接連公布的企業財報和經濟數據，以掌握聯準會（Fed）政策走向。

日本、澳洲和南韓主要股價指數周一早盤都上漲超過1%，扳回上周頹勢。美元稍微走弱，交易者對於中東局勢並未因為以色列報復打擊伊朗而惡化，多少感到放心。

東證股價指數（Topix）早盤漲1.4%，南韓Kospsi指數漲0.9%，澳洲標普 / ASX200指數漲1%。台灣加權股價指數開低走高，一度上漲逾100點左右，報 19,635點。台積電（2330）一度開低走高，目前在游走平盤上下。

受到輝達（NVIDIA）股價暴跌10%影響，亞洲晶片股周一早盤大跌。Advantest 大跌4.4%、東京威力科創（Tokyo Electron）大跌3.5%；南韓 Hanmi 半導體大跌6.3%、SK海力士跌2.9%，三星電子跌1.7%。

本周將公布美國第1季經濟成長初值和Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價，有助於了解今年降息的時機。投資人也必須吸收大量的公債標售。

紐約Brown Brothers Harriman市場策略全球負責人Win Thin說：「Fed已進入媒體噤聲期，市場在這段安靜時期往往會軟化對Fed的預期。不過，Fed近幾周一直發出一貫鷹派的口徑，市場最好不要忘記這一點。」

美股「科技七雄」上周市值合計狂瀉9,500億美元，寫下歷來最大單周市值損失情況；七雄中的特斯拉、Meta、Goolge母公司字母（Alphabet）與微軟預定本周公布財報，美股面臨重大考驗。

Fed 指數 美股

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