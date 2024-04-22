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金價衝新高 大陸扮推手

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

國際金價近來漲破每英兩2,400美元，衝上歷史新高，原因包括中東及烏克蘭戰爭的地緣政治緊張、及美國降息前景不明，但其實這波凌厲漲勢的最大推手是中國大陸的需求，當地散戶、基金投資人、期貨交易員甚至央行的買盤強勁。

彭博資訊盤點五大原因，首先中國大陸對珠寶、金條和金幣的消費激增至創紀錄水準，去年對金飾的需求成長10%，但印度減少6%，超越印度、成為全球最大黃金買家。

同時，在中國大陸投資選項有限的情況下，房市危機曠日持久、股市震盪和人民幣貶值等因素，促使資金流向黃金，中國大陸的金條和金幣投資激增28%。

其次，中國大陸的黃金進口激增。過去兩年海外採購量共超過2,800噸，超越全球黃金指數股票型基金（ETF）支持的黃金總量，也相當於聯準會持有庫存的三分之一。中國大陸今年1~2月的黃金進口量更比去年同期增加53%。

再者，為分散其外匯存底、去美元化、並為人民幣貶值避險，中國人民銀行（央行）已連續17個月購買黃金，為史上最長，也是青睞黃金的眾多央行中，最熱心的買家。

第四，中國大陸黃金買家常須支付高於國際價格的溢價。

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