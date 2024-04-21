日銀鬆口 非常可能升息

日本銀行（央行）總裁植田和男19日表示，若通膨整體基調繼續上漲，日銀將「非常可能」會進行升息；美國聯準會（Fed）同日發布的報告則將維持高檔的通膨和利率視為金融穩定的主要風險，雖然部分官員認為短期內不會降息；歐洲央行（ECB）官員則似乎一致認為6月應會降息，雖然後續動作還在討論。

路透報導，植田19日在美國參加彼得森國際經濟研究所主辦的研討會時表示，由於日銀3月解除許多非傳統貨幣寬鬆措施，給了政策更多彈性，因此或許會根據未來的數據呈現，調整短期利率目標。

植田表示：「我們將會謹慎進行，先評估我們目前的政策變動對經濟和通膨的影響，接著在認為適當的時機考慮進一步的調整。」

此外，植田也表示，日銀將會開始減少購買日本公債，雖然還要一些時間決定時機和規模，無論短期未來內發布任何數據，都不會影響這個政策方向。

Fed在其同日發布的最新金融穩定報告中寫道，受訪者最常提到的風險，依然是持續的通膨壓力可能導致貨幣政策立場比預期更具限制性。

此外，地緣政治麻煩和美國今年的總統大選也被認為是「可能的重大衝擊來源」。

不過，芝加哥聯準銀行總裁古斯比19日表示，今年到目前為止，美國在抗通膨方面的進展已經停滯，因此有必要暫停調整利率，以便從今後數據中觀察經濟發展狀況。他3月時還曾表示，傾向今年降息三次。

根據彭博對在美國華盛頓參加國際貨幣基金（IMF）春季大會的ECB決策委員會官員的採訪，所有官員都指向6月會是ECB開始降息的最可能時機，但每名官員的肯定程度卻不太一致。

不過，ECB官員更多的討論是聚焦在之後的利率路徑。

有一派官員認為，現在宣布戰勝通膨還為之過早，沒有必要急著將借貸成本降至會停止限制需求的水準。

另一派則認為，ECB已決定仰賴數據做為決策理由，應該根據每次會議時的狀況制定政策，不須事先承諾特定、已定義好的路線。愛沙尼亞央行總裁穆勒表示，在6月可能採取首次降息後，ECB不應急於進一步降息。