特斯拉三車型大降2,000美元

美國電動車大廠特斯拉試圖在公布上季財報前力挽狂瀾，在美國市場對Model Y、Model X和Model S全面降價2,000美元，以緩解庫存攀高的困境。執行長馬斯克也以業務繁重為由，暫緩訪問印度。

為衝刺銷量，特斯拉上周五（19日）晚間把休旅車Model Y基本款的在美售價調降2,000美元至42,990美元，若加上聯邦稅額抵減所提供的優惠，這款車型的價格已降至35,490美元，追平Model Y歷來最便宜的美國售價。Model Y長程版、性能版也一併降價2,000美元。

在售價下調2,000美元後，豪華轎車Model S基本款售價降至72,990美元、Plaid版降至87,990美元；豪華休旅車Model X基本款售價則降到77,990美元、Plaid版減至92,990美元。不過，Model 3和新上市電動皮卡Cybertruck的售價則未調整。

特斯拉預定本周二（23日）美股盤後公布第1季財報。受銷量銳減、來自中國大陸的競爭加劇、以及馬斯克說「無法全自駕的汽車無異於馬車」等發言影響，特斯拉股價今年來挫跌逾40%。該公司第1季交車量為38萬6,810輛，遠低於市場預期的44萬9,080輛，為新冠疫情初期來首度年比下滑。

馬斯克20日在社群平台X上發文表示，他將延後訪問印度。他原定21日~22日造訪印度，並將與印度總理莫迪會面；外界盛傳他會在印度宣布特斯拉的印度投資計畫。

馬斯克貼文說：「遺憾的是，由於需要處理繁重的特斯拉事務，需延後印度訪問行程。但我很期待在今年稍晚能夠造訪印度。」

特斯拉上周波折不斷，馬斯克14日透過內部信件宣布全球裁員逾10%。兩位高階主管也離職。該公司17日發出委託投票書，要求股東再次表決馬斯克560億美元的薪酬方案；德拉瓦州法院已於1月廢止這份方案。

特斯拉19日宣布自主召回近3,900輛Cybertruck，原因是加速踏板可能卡住，導致車輛意外加速，提高事故風險。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）說，特斯拉將免費替換或維修Cybertruck的加速踏板。

另外，馬斯克似乎已擱置研發平價電動車Model 2的計畫，聚焦於發展無人計程車，也引發市場疑慮。投資管理公司Leverage Shares資深研究員拉爾說，這彷彿在告訴投資人，特斯拉打算將低價位市場拱手讓給油電車。