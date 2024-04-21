以伊淡化衝突 全球鬆口氣

以色列19日回擊伊朗後，伊朗聲稱擊落三架無人機，未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列也沒有再出聲，BBC報導，儘管過去一周來兩國互打，但雙方後續都淡化處理，這波衝突似已落幕。國際油價與黃金價格19日也僅短暫急漲，稍後都平穩下來。

布蘭特原油期貨19日收盤微漲0.21%，報每桶87.29美元；美國西德州原油期貨小漲0.5%，報83.14美元。紐約黃金現貨價格也只上揚0.54%，報每英兩2,391.93美元，並未再創新高。

油價周線下跌約3%，兩大油價指標均創2月以來最大周線跌幅。國際貨幣基金（IMF）預期石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會在7月開始增加石油產量。金價展望方面，專家表示中東局勢若真就此緩和，短期因避險買盤枯竭，價格可能回檔盤整，但放眼長期，上行趨勢仍會持續。

目前以色列、伊朗應是在「戰略威懾」彼此，傳達出若領土遇襲就會讓對方付出代價的態度，目前事態尚未有進一步升級跡象，讓中東和全球都鬆了一口氣。

上周五伊朗核子計畫重鎮與空軍基地所在城市伊斯法罕上空回盪著爆炸聲，歐美媒體報導是以色列對伊朗發動空襲，但德黑蘭當局卻不正面承認這是以色列所為，態度低調，伊朗外長阿布杜拉希安接受NBC採訪時說：「發生的事件不是空襲，那更像是我們小孩的玩具，而不像無人機。」

華爾街日報分析，以色列報復伊朗13日的空襲限縮在伊斯法罕附近，過去一周兩國雖然你來我往發動攻擊，卻沒有嚴重人員傷亡或設施損害傳出，雙方都冷處理，沒有一方有意真的開戰。

伊朗總統萊希19日有一場演講活動，他甚至完全沒有提到以國的攻擊行為。以色列保持沉默，也給了伊朗官方非常重要的政治空間，德黑蘭可以不必又再進行報復性回擊，導致風險螺旋式升級。

有關以色列究竟動用哪些武器及造成多少損害，目前各方說法矛盾不清，美國官員表示以國發射飛彈，但伊朗官員說是小型無人機。以國這場相當有限的回擊，顯然是以警告性質為主，也就是要展現出以色列具有隨時就能攻擊伊朗心臟的能力。因為伊斯法罕是軍事與工業中心，擁有製造無人機和彈道飛彈的工廠。