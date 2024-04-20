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輝達暴跌拖累…費半和台積電ADR陷修正 科技7雄財報前投資人先閃

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟、Alphabet、Meta還有特斯拉、也就是科技「七雄」中逾美國將在下周公布第1季財報。路透
微軟、Alphabet、Meta還有特斯拉、也就是科技「七雄」中逾美國將在下周公布第1季財報。路透

輝達（Nvidia）暴跌10％的拖累之下，科技股為主的那斯達克綜合指數周五重挫逾2%，費城半導體指數和台積電ADR雙雙陷入修正，就在下周大型科技股陸續發布財報公布之前，投資人選擇了迴避。

那斯達克綜合指數一周下來大跌5.5%，這是 2022 年以來的最差單周表現。標普500指數周五跌破5,000點，一周下跌 3.1%，且連續六個交易日下跌，創下了2022年10月以來最長連跌紀錄。倒是道瓊工業指數在美國運通（American Express）獲利優於預期的激勵之下上漲211點，扳回一周頹勢。

科技股本周賣壓沉重，先是艾司摩爾（ASML）訂單不如預期，再來是台積電（2330）下修2024全年全球半導體市場展望。台積電ADR周五再跌3.5%，這一波連跌六日下來，回檔多達13.2%。費城半導體指數更大跌4.1%，連六日跌幅為12.2%。

今年人工智慧（AI）熱潮中最夯的美超微電腦（Super Micro Computer）周五宣布，將於4月30日公布業績，並未像1月提前發布初步財報，華爾街視此為利空。影響所及，不及美超微股價崩跌23%，輝達也大跌10%，創下2020年疫情之初以來最重跌幅，一日內市值蒸發逾2,000億美元。

所謂科技「七雄」股成了狗熊。據道瓊統計，「七雄」股本周市值總共縮水9,500億美元，創下有史來單周最嚴重失血。

分析師指出，科技股周五大跌，實際上是投資人急於在大型科技股下周財報之前，調整部位所致，無關中東情勢和聯準會（Fed）動向。德銀策略師薩特（Parag Thatte）說：「股市的回落和利率幾乎無關，更多是投資人在定價時考慮到大型科技獲利成長放緩。」

微軟、Alphabet、Meta還有特斯拉、也就是科技七雄中逾半數將在下周公布第1季財報，儘管外界普遍預期他們的業績會表現不錯，但季比很難再創驚豔表現。英特爾也將在下周五盤後公布財報。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「投資人期待的不僅是業績強勁，還想看到強勁的展望。」「大型科技股財報只要稍有閃失，就會本周已經超賣的慘況進一步推入超賣區域。」

Matrix Asset Advisors投資長卡茲（David Katz）說：「從心理角度來看，企業達標或超標是很重要的，這些公司很多利多已反映在股價上。」

投資人也關注下周五公布的3月個人消費支出（PCE）物價，這是聯準會（Fed）5月1日開會前很關鍵的通膨數據。聯邦資金期貨價格所反映今年降息的幅度預計已不到40個基點，低於今年初的150個基點。

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