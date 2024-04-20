馬斯克宣布延後訪問印度 因特斯拉最近事情太多走不開
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在社群平台X上發文表示，他延後訪問印度，期待今年稍後再成行。馬斯克原定21日和22日兩天到印度訪問，且將與印度總理莫迪會面；外界盛傳他會在印度宣布特斯拉的印度投資計畫。
馬斯克推文寫道：「遺憾的是，由於需要處理繁重的特斯拉事務，很抱歉，到印度的訪問需要延後。但我很期待在今年稍晚能夠造訪印度。」
馬斯克原定明後兩天在印度訪問，並安排會見莫迪，預料公開特斯拉進軍印度市場宏圖。彭博資訊指出，這次訪問對馬斯克和莫迪兩人都很重要。印度已啟動全國大選投票，莫迪打著經濟崛起的招牌，爭取第三任期。像馬斯克這樣的億萬富翁，若要到印度大手筆投資，勢將增強莫迪對選民中的吸引力。
馬斯克這一方，正在為SpaceX的星鏈尋求印度官方許可，寄望星鏈能順利到目前為止最大的這個市場開展業務。知情人士稍早曾告訴彭博新聞社，星鏈已經得到印度政府的保證，最快今年第3季可以開始在印度開展業務。
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