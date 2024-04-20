電動皮卡Cybertruck油門踏板缺陷 特斯拉召回近4000輛

美國國家公路交通安全管理局今天發出通知，指出特斯拉（Tesla）召回近4000輛電動皮卡Cybertruck，修復油門踏板的缺陷，此缺陷可能導致撞車風險增加。

美國國家公路交通安全管理局（National HighwayTraffic Safety Administration，NHTSA）證實，去年11月13日至今年4月4日生產、於美國上路的3878輛Cybertruck，存在油門踏板可能卡住，引發車輛意外加速的缺陷。

特斯拉3月31日首次遭到車主投訴，至4月12日完成評估並召回受影響車輛，預計在今天向銷售和服務中心通報問題，將免費更換或維修油門踏板。

這個缺陷是由於特斯拉位於德州奧斯汀的工廠在車輛組裝過程中，引入肥皂作為潤滑劑，殘留肥皂使得踏板正常運作功能出現問題。

特斯拉電動皮卡Cybertruck幾經延遲後，去年11月底上市，是特斯拉自2020年後首款新車，最高性能車款可在不到3秒鐘的時間，從靜止加速到每小時60英里（約97公里）。

近一年，特斯拉多次召回車輛，今年2月，因為儀表板上的警示燈字體太小，在美國召回220萬輛車，去年12月，因其自動輔助駕駛軟體相關風險，在美國召回約200萬輛汽車，進行軟體更新，以安裝新的保護措施。

特斯拉今年第一季銷售較去年同期下降，今年至今股價下跌40%。