中東情勢震撼全球市場 分析師曝「2關鍵」決定後續衝擊多大

以色列對伊朗發動報復性攻擊，全球市場19日再掀波瀾，原油價格亞洲下午盤勁漲約2%，美元、瑞郎、日圓等避險資產全面上漲，盤旋在紀錄高點附近的金價持平，亞洲股市則應聲下挫，預料美股開盤後可能補跌。

外媒分析，美國股市原本就已經陷入回檔整理模式，預料紐約開盤後可能尾隨全球股市下挫。地緣政治緊張氣氛升高，可能給投資人更多殺出持股的藉口。從「尖牙股」（FANG）成員Netflix上 季財報亮麗，18日盤後股價卻大跌5%，即可見一斑。

接下來會發生何事？分析師指出，以色列報復伊朗，帶給全球金融市場的只是一陣短暫的驚慌，還是一波漫長危機的開始，將取決於兩大關鍵：

一、以色列此舉造成多大傷害？愈是釀成更多公民死傷，就愈難避免中東緊張情勢升高。

二、伊朗當局會怎麼說？如果伊朗放狠話讓緊張對峙進一步升級，甚至採取行動限制中東石油供應，那麼帶給全球市場的麻煩就大了。