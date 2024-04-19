美亞特蘭大聯準銀行總裁：若通膨進展停滯 將對升息持開放態度

今年對貨幣政策有投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，如果通膨率不像他預計的那樣繼續朝著美國聯準會設定的2%目標邁進，那麼聯準會官員將必須考慮升息。他重申自己認為年底前降低借貸成本並不合適。

波斯提克周四在佛羅里達州勞德岱堡表示，他仍然相信通膨率正邁向央行的2%目標，但指出速度可能比人們預期的慢。波斯提克先前曾表示，預計今年只會降息一次。

他說：「通膨率很高——太高了——我們必須讓它降到2%目標。我很有耐心。」

波斯提克表示將繼續關注就業成長和通膨調整後的工資漲幅。

他說：「現在，我們的立場——我認為是一種限制性立場——將使經濟放緩，並最終讓通膨率降到2%。但如果有其他好事發生，我不急於達標。」

波斯提克稍後在佛羅里達州珊瑚閣市舉行的一場活動上說，如果「通膨進展停滯不前，甚至朝著偏離目標的反方向發展，我認為我們別無選擇，除了對此作出回應」。他補充說：「如果我們目前的限制性水準似乎不足以達標或完成任務，我必須對升息持開放態度。」

在今年前三個月通膨表現頑強之後，決策者準備將利率維持在目前水準，即20年來高點。聯準會主席鮑爾周二表示，持續的通膨意味可能需要比之前想像更長的時間才能獲得足夠的信心來降低借貸成本。

交易員現在認為，今年只會降息一到兩次。這與他們2024年初預期降息約六次、聯準會官員一個月前預計降息三次相去甚遠。

波斯提克在勞德岱堡的活動裡表示，美國企業和消費者的狀況比這種經濟周期中的典型狀況「要好得多」，並補充表示，希望這種狀況能持續下去。