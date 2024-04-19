布林肯下周訪陸？ 美方未證實 僅說很快

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。記者張文馨／攝影
美國國務卿布林肯。記者張文馨／攝影

美國政治新聞Politico報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日將出發訪問中國大陸4天；國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）18日並未證實，只是重申布林肯將很快踏上高層外交互動的旅程。

巴特爾表示，沒有任何出訪計畫和日期要事先說明，正如同美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平日前通話所說，將持續兩國的高層互動與外交，財政部長葉倫（Janet Yellen）已經訪問中國大陸，布林肯也很快會出發。

中國大陸外交部發言人林劍18日表示，歡迎布林肯到訪，並未透露到訪的日期等更多消息。

布林肯上次訪問大陸是去年6月，原定去年2月的訪問因氣球事件推遲。

去年6月14日晚間中國大陸外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於18日訪陸兩天；這是2018年後首位訪陸的美國國務卿。

布林肯 美國

延伸閱讀

拜習通話後美中官員互動一波波 防長對話終實現

美亞太助卿訪中 談台海重申華府一中政策

美亞太助卿訪陸！北京再提台灣 要求停止干涉中國內政

美國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

相關新聞

史指連續第5天收跌 為去年10月來最長連跌

史坦普500指數連續第5天下跌，創去年10月以來最長的連跌走勢。

美日韓財長會 憂本幣迅速貶值

美國、日本及南韓十七日發表首度舉行的三方財政部長會議聯合聲明，提及日韓對日圓和韓元近期迅速貶值的嚴重擔憂。三方並強調合力...

美退休基金 開始賣股套現

在美國股市大盤指數攀抵歷史高點後，一些大型退休金基金趁其股票投資組合表現強勁之際，開始售股套現，並將資金轉往債市或私人市...

微軟攻AI 大動作囤積晶片

根據財經媒體Business Insider見到的一份文件，微軟已設立內部目標，要在今年底前囤積180萬組AI晶片，足見...

布林肯下周訪陸？ 美方未證實 僅說很快

美國政治新聞Politico報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日將出發訪問中國大陸4天；國務院首...

拜登擬取消陸太陽能關稅豁免

美國再對大陸掀起新一波貿易戰，拜登政府擬取消大陸雙面太陽能板關稅豁免，藉此獲取美國境內太陽能業者支持以及穩定太陽能板價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。