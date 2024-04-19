布林肯下周訪陸？ 美方未證實 僅說很快

美國政治新聞Politico報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日將出發訪問中國大陸4天；國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）18日並未證實，只是重申布林肯將很快踏上高層外交互動的旅程。

巴特爾表示，沒有任何出訪計畫和日期要事先說明，正如同美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平日前通話所說，將持續兩國的高層互動與外交，財政部長葉倫（Janet Yellen）已經訪問中國大陸，布林肯也很快會出發。

中國大陸外交部發言人林劍18日表示，歡迎布林肯到訪，並未透露到訪的日期等更多消息。

布林肯上次訪問大陸是去年6月，原定去年2月的訪問因氣球事件推遲。

去年6月14日晚間中國大陸外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於18日訪陸兩天；這是2018年後首位訪陸的美國國務卿。