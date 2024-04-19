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美日韓財長會 憂本幣迅速貶值

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國財長葉倫（中）、日本財相鈴木俊一（左）和南韓企畫財政部長官崔相穆（右），十七日在華府舉行首次美日韓三方財長會。（美聯社）
美國財長葉倫（中）、日本財相鈴木俊一（左）和南韓企畫財政部長官崔相穆（右），十七日在華府舉行首次美日韓三方財長會。（美聯社）

美國、日本及南韓十七日發表首度舉行的三方財政部長會議聯合聲明，提及日韓對日圓和韓元近期迅速貶值的嚴重擔憂。三方並強調合力因應供應鏈不穩，還有經濟脅迫和產能過剩等個別國家的非市場經濟行為，對三國經濟造成的損害至關重要。

分析師指稱，華府注意到日韓對其本幣匯率擔憂，可能為日後干預市場奠基，以及代表美國其實已默許日本干預匯市，甚至不排除共同干預。

美國財長葉倫、日本財務大臣鈴木俊一與南韓企畫財政部長官崔相穆在會後聲明提到，三方「將持續根據我們現有的廿國集團（Ｇ２０）承諾，就外匯市場發展進行密切磋商，也認識到日韓對其本國貨幣近來大幅貶值的嚴重關切」。

日本財務省財務官神田真人十七日在華府說，七大工業國集團（Ｇ７）財長也在華府重申外匯市場過度波動不利經濟，並重申現有匯率承諾。

消息一出，帶動日圓匯率十八日盤中一度升值百分之○點二八，至一美元兌一五三點九六日圓，但之後回吐升幅，報一五四點二九日圓左右；韓元匯率盤中勁升百分之一，至一美元兌一三七一點七二韓元。

三國官員提出前述警告時，美國近期降息預期減弱，將日圓匯率推至近卅四年來低點。日圓兌美元今年來貶值約百分之九，韓元兌美元貶值約百分之七，這使日韓官員加強對本幣貶值示警。

鈴木另與葉倫舉行「葉鈴會」，鈴木除與葉倫就日圓兌美元貶值單獨交換看法，亦向葉倫說明日本政府準備就日圓過度波動採取適當行動。

今年Ｇ７輪值主席國是義大利，日本由鈴木與日本央行（日銀）總裁植田和男在華府代表出席十七日Ｇ７財長及央行行長會議。會議再次確認二○一七年達成的共識：匯率過度波動和無序變動恐影響經濟及金融穩定。Ｇ７成員國另確認，將就制裁伊朗十三日攻擊以色列繼續合作。

日本央行 美國

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