經濟數據佳降息預期再受挫...美股早盤震盪 台積電ADR跌近5％

美國經濟數據再報佳績，外界賭注聯準會（Fed）將無需急於降息，美股18日早盤走勢震盪，道瓊工業漲0.6%，標普500指數和那斯達克綜合指數均在平盤上下整理，費城半導體指數跌0.9%。台積電ADR重挫4.8%，該公司受惠於人工智慧（AI）需求，營收展望優於預期，且今年資本開支目標維持不變，最高仍為320億美元，但股價逆勢下跌。

另外，美光上揚0.8%，據傳該公司將獲得美國商務部的61億美元補助。

美國初領失業救濟補助的人數，上周持穩，為21.2萬人，顯示勞動市場持續強健。與此同時，費城聯邦準備銀行的4月製造業指數升至15.5，遠超過分析師預估的2.5。

經濟數據強健，促使美國10年期公債殖利率攀升3個基點至4.62%。先鋒集團（Vanguard）警告，美債市場逼近可能會觸發大規模拋售的危險區，或許會使10年公債殖利率重回5%。