快訊

桃園停完輪台北東區？722戶停電 研判建國變電所事故 估零時復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟數據佳降息預期再受挫...美股早盤震盪 台積電ADR跌近5％

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國經濟數據再報佳績，外界賭注聯準會（Fed）將無需急於降息，美股18日開盤走勢震盪。路透
美國經濟數據再報佳績，外界賭注聯準會（Fed）將無需急於降息，美股18日開盤走勢震盪。路透

美國經濟數據再報佳績，外界賭注聯準會Fed）將無需急於降息，美股18日早盤走勢震盪，道瓊工業漲0.6%，標普500指數和那斯達克綜合指數均在平盤上下整理，費城半導體指數跌0.9%。台積電ADR重挫4.8%，該公司受惠於人工智慧（AI）需求，營收展望優於預期，且今年資本開支目標維持不變，最高仍為320億美元，但股價逆勢下跌。

另外，美光上揚0.8%，據傳該公司將獲得美國商務部的61億美元補助。

美國初領失業救濟補助的人數，上周持穩，為21.2萬人，顯示勞動市場持續強健。與此同時，費城聯邦準備銀行的4月製造業指數升至15.5，遠超過分析師預估的2.5。

經濟數據強健，促使美國10年期公債殖利率攀升3個基點至4.62%。先鋒集團（Vanguard）警告，美債市場逼近可能會觸發大規模拋售的危險區，或許會使10年公債殖利率重回5%。

Fed 半導體 指數 標普 美國 美股 聯準會

延伸閱讀

不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

台積電看手機、PC復甦慢 法人：ADR表現攸關台股走勢

台股強漲三大內資力挺 推升台積站回800元…大盤收復2萬關

通膨回落欠缺進展 鮑爾一席話再潑降息冷水

相關新聞

去年8月賣壓將重現？小摩示警：美債殖利率猛竄恐重創美股

美股4月走勢坎坷，標普500指數本月來已下挫4.4%，反映市場恐懼程度的「恐慌指數」（VIX）竄升，多頭仍寄望於重量級企...

Fed猛升息也煞不住！美經濟連七季奔馳靠5股力量驅動

美國經濟成長有超速之嫌。最近數據顯示今年初美國經濟成長急馳，朝締造一連七季成長率高於2%的紀錄邁進。上回美國經濟表現這麼...

是資產還是負擔？以色列形成拜登的兩難窘境

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日突襲以色列之後，美國一直追求兩項目標。第一是對以色列提供「固若金湯」的支持，第二是避...

經濟數據佳降息預期再受挫...美股早盤震盪 台積電ADR跌近5％

美國經濟數據再報佳績，外界賭注聯準會（Fed）將無需急於降息，美股18日早盤走勢震盪，道瓊工業漲0.6%，標普500指數...

空頭回去冬眠吧！6大理由說明美元走勢已翻多

美元短線漲多後回軟，但分析師認為美元看升趨勢不變，美元空頭可以重返冬眠模式了。

未來生醫關鍵字7／終結愈抓愈癢，一支2,100元的棒型裝置有何獨門技術？

日經TRENDY雜誌根據產業趨勢，預測未來關鍵字，多項集中在醫療保健領域，「ThermoScratch」透過新型裝置產生「熱烤架錯覺」以取代搔癢感覺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。