葉倫認同日韓擔憂本幣劇貶 分析師：形同默許東京干預匯市

美、日、韓三國財長在17日舉行的首次三邊會議上，同意對外匯市場的情勢「密切磋商」，承認日韓對日圓和韓元近期劇貶的關切。分析師說，這可能代表美國實際上已默允日本干預匯市，甚至不排除共同干預的可能性。

美國財長葉倫、日本財務大臣鈴木俊一與南韓財長崔相穆在會議後發表的聯合聲明顯示，三方將「繼續根據我們現有的20國集團（G20）承諾，就外匯市場發展進行密切磋商，同時承認日本和韓國對日圓和韓元近期大幅貶值的嚴重關切」。

稍後，同樣在華盛頓的日本最高外匯事務官員神田真人指出，G7財長在華盛頓重申了外匯市場過度波動不利經濟，也重申了現有的匯率承諾。消息出爐後，帶動日圓匯率18日盤中一度升值0.28%至153.96日圓，但隨後在東京午後回吐升幅，報154.29日圓左右；韓元匯率盤中勁升1%至1,371.72韓元。

三國官員發出上述罕見警告之際，正值美國近期降息預期減弱，將日圓匯率推至34年低點。日圓兌美元今年來貶值約9%，韓元兌美元貶值約7%，這導致日本和韓國的官員加強了對本幣貶值的警告。

一些分析師說，華盛頓承認東京和首爾對本幣匯率的擔憂，可能為干預市場奠定基礎。法國農業信貸銀行高級外匯策略師佛瑞斯特和日本Resona控股公司高級策略師井口慶一表示，這顯示美國、G7默許日銀或財務省干預日圓匯率，以減少波動性。

井口慶一說，在G20會議前，市場原本假定任何干預都會是單邊的，但現在市場推測聯合干預是有可能的。Monex USA匯市交易員季凡也表示，「如果日本在本周結束前採取一些具體行動，我不會感到驚訝。」

Corpay首席市場策略師沙莫塔說：「從戰略角度看，透過國際協調努力進行匯市干預而取得成功的可能性要高得多。單邊行動有助於平緩波動，但無法扭轉日圓長期以來由利差因素驅動的跌勢。」