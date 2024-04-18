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Fed手上的美債也大虧 何時才能結束縮表？至少等到2025年

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所螢幕播放聯準會主席鮑爾開記者會的畫面。路透
紐約證交所螢幕播放聯準會主席鮑爾開記者會的畫面。路透

紐約聯邦準備銀行在17日公布的一份報告中表示，聯準會（Fed）縮減資產負債表規模的行動可能會持續到2025年才會結束，具體取決於金融體系對銀行準備金的需求。

紐約聯準銀行在其關於央行系統公開市場帳戶的年度報告中表示：「未來的金融和經濟狀況及其對準備金的需求和資產負債表的影響高度不確定。」報告說，Fed在該帳戶中持有現金和債券，主要用於實施貨幣政策。

紐約聯準銀行還公布了其財務展望，揭露去年持有的債券出現9,480億美元的未實現虧損。到目前為止，淨的負收益已經導致1,630億美元的帳面虧損，這種情況將在今年全年持續，預期明年Fed才能恢復獲利能力。

Fed正在透過量化緊縮（QT）縮減其債券持有量，以逆轉其在2020年春季新冠疫情爆發時開始的大規模資產購買行動的部分影響。當時Fed積極購債，使得資產規模負債表在2022年夏季膨脹至9兆美元，而當年稍後啟動的量化緊縮，迄今已使資產負債表規模縮減至約7.5兆美元。

隨著Fed幾乎篤定完成升息行動，Fed和市場一直在討論何時可以停止量化緊縮。Fed官員正在考慮一項計畫，將大幅放慢目前為950億美元的每月債券減持步調，以期延長整個縮表進程的時間。Fed官員在3月會議討論這一議題，但沒有做出任何決定。

紐約聯準銀行的報告指出，金融體系需要維持的準備金水準存在很大不確定性。

如果銀行尋求「更高的準備金水準」，Fed可能在今年上半年放緩量化緊縮步調，在2025年初結束量化緊縮，屆時資產負債表規模降至6.5兆美元；在「準備金需求較低」的情況下，Fed可能在2025年上半年逐漸放緩量化緊縮步伐，並在年中結束，資產負債表規模降至6兆美元。

Fed 紐約 資產

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