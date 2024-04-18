台積電ADR力抗費半跌勢 小幅收黑 聯電ADR跌2%
台股ADR周三（17日）走跌，儘管ASML上季訂單狀況不如市場預期，拖累費城半導體指數重挫超過3%，但台積電ADR在18日舉行法說會前力抗大盤跌勢，僅小跌約0.55%，收盤報每股139.03 美元，換算並折合台幣後為每股804元，較台北交易股票溢價率為12.3%。不過，聯電挫跌2%、日月光下跌逾1%。
道瓊工業指數17日收盤下跌45.66點，跌幅0.12%，報37,753.31點；標普500指數下跌29.20點，跌幅0.58%，報5,022.21點；那斯達克指數下跌181.88點，跌幅1.15%，報15,683.37點。
費城半導體指數重挫3.25%至4,567.31點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 171.97 -1.49 156.00 10.23
中華電 CHT 123.41 -0.45 123.50 -0.07
台積電 TSM 903.06 -0.55 804.00 12.32
聯電 UMC 49.30 -0.91 50.30 -1.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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