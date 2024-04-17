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特斯拉股價重挫！馬斯克財富從顛峰大縮水 2年多蒸發1600億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉股價重挫，已使創辦人馬斯克（見圖）的淨資產從兩年多前的巔峰大幅縮水1,600億美元。路透
特斯拉股價重挫，已使創辦人馬斯克（見圖）的淨資產從兩年多前的巔峰大幅縮水1,600億美元。路透

特斯拉公司接二連三的麻煩，對創辦人馬斯克的淨資產造成沉重打擊，他的身價已從近兩年半的巔峰大幅縮水約1,600億美元 。

Business Insider報導，在2021年11月，這位特斯拉執行長在彭博億萬富豪指數中高居榜首，估計3,400億美元的身價似乎令人望塵莫及，當時他的財富是傳奇投資人「股神」巴菲特的三倍多。

然而，此後迄今，馬斯克的淨資產已暴跌約1,600億美元，截至美股16日收盤時為1,780億美元。主因是特斯拉股票大跌，股價已從2021年經分拆調整後的高峰415美元跌至157美元，跌幅多達62%。

股價暴跌使特斯拉的市值從1.2兆美元大幅縮水至5,000億美元以下。馬斯克的淨資產也遭受重創，因為他持有這家電動車製造商13%股份，占其財富的很大一部分。

馬斯克的身價今年也開高走低，1月他以2,290億美元的財富位居彭博富豪榜榜首，但從那時候以來，他的淨資產縮水了510億美元，大約是22%。

這位特斯拉和SpaceX的執行長目前在財富排行榜中位居第三，居路易威登（LVMH）的阿諾特和亞馬遜的貝佐斯之後。如今連Meta的祖克柏也即將超越馬斯克。此外，馬斯克也是全球前11大億萬富豪中唯一今年淨資產下降的人。

由於對特斯拉的擔憂日益加劇，該公司的股價近幾個月來暴跌。馬斯克上周末告訴員工，將在全球裁減逾10%員工，顯示電動車的需求正在下滑。特斯拉上季向客戶的交車量低於預期，並調降車價，可能侵蝕其利潤率。此外，馬斯克正在抵禦比亞迪等中國競爭對手的激烈競爭，並一再強調利率上升對客戶需求的痛苦影響。

馬斯克的財富並不完全與特斯拉掛鉤。他還擁有SpaceX約42%股份，這家太空探索公司在去年12月的估值為1,800億美元，在2022年收購Twitter並於去年更名為X後，他還擁有X約79%的股份。

特斯拉 財富 馬斯克

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