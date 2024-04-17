「紙飛機」創辦人揭美試圖秘密拉攏員工 疑想安插後門監控用戶

最受歡迎社群媒體平台之一的「紙飛機」（Telegram）創辦人杜羅夫（Pavel Durov）16日表示，該App正像「森林大火」一樣蔓延，將有可能在一年內跨越每月10億活躍用戶的門檻，並揭露美方政府機關曾秘密接觸自己的員工，可能想要安裝「後門」，以便可能監控戶。

路透與俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯出生的杜羅夫2014年離開祖國，原因是拒絕遵守官方要求關閉俄羅斯版臉書「VK」上的反對派社群；「VK」同樣由杜羅夫跟哥哥一起創辦，但現已脫手，兄弟檔後來打造的「紙飛機」現在躋身主要社群媒體平台之一，在前蘇聯加盟共和國特別有影響力。

報導俄羅斯2022年發動全面入侵烏克蘭後，「紙飛機」就成為兩國網友在圍繞衝突的軍政相關主要內容來源。這些資訊未經篩選，有時是圖像，而且具有誤導性。

根據美國記者塔克．卡森在社群媒體「X」（推特）發布的專訪影像，杜羅夫稱有些政府曾設法向他施壓，但「紙飛機」應該維持「中立平台」，而不是「地緣政治的角色」，並駁斥了質疑「紙飛機」遭俄羅斯控制的相關說法，斥為競爭對手散布的假謠言。

杜羅夫告訴卡森，他曾多次訪美，並處在聯邦調查局（FBI）的密切關注之下，讓逗留期間感到不自在，「不管我們去哪，都得到了FBI與保安機關的太多關注」，並將自己的經歷形容為「令人不安」。

杜羅夫還透露，一位高層管理人員曾向自己透露，美國政府已經跟他有過接觸，「網路安全官員當時秘密嘗試瞞著我招募我的工程師，他們想要說服他使用某些開源工具，然後將之整合到『紙飛機』程式碼」。

杜羅夫表示，「在我看來，這將用作後門」，並指他相信屬下的說法，「我的工程師沒有理由編故事」。FBI尚未回應置評請求。

杜羅夫還說，自己在美國也曾「親自經歷過類似的壓力」，FBI就曾多次上門。不過，當談到言論自由的時候，杜羅夫認為，最大的挑戰者不是各國政府，而是蘋果和Alphabet的谷歌等主要競爭對手，「這兩個平台基本上可以審查你在智慧手機閱讀和存取的所有內容」。