貶至34年來低點 日企大老們凍未條了！呼籲政府出手支撐日圓

日圓貶值帶動日本出口連續第四個月成長，但其他相關的影響已快要讓日本企業界受不了，代表東京工商業者的東京商工會議所（TCCI）17日建請日本當局，應考慮與其他國家協調進行貨幣干預，以支撐日圓。

彭博資訊引述共同社報導，TCCI會長小林健17日在記者會上表示，由於日圓兌美元匯率貶至34年來低點，日本中小企業正面臨進口材料成本上漲的影響。

一天前，日本啤酒大廠三得利控股社長、暨經濟團體「經濟同友會」代表幹事新浪剛史，才在記者會表示，「情況已到了需要校正的程度」。

日圓貶值已透過提高進口成本，刺激了成本推動型通膨，為日本的消費帶來重壓。日本2月份的家庭支出連續第12個月下滑，日本勞工也已面臨近兩年的實質薪資下滑，使他們勒緊褲帶。

前日本銀行（央行）官員門間一夫17日表示，日銀可能會被迫回應日圓的疲軟，「這對日本的家庭和企業來說都是個問題」。

快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷董事長暨社長柳井正在本月稍早的記者會上說，日圓疲軟「不只對我們公司來說是件壞事，對整個日本來說也是」。