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美中晶片戰陰影下 荷蘭最大企業淨利訂單下滑

中央社／ 海牙17日綜合外電報導
艾司摩爾（ASML）。路透
艾司摩爾（ASML）。路透

中國與美國為首的西方國家之間高科技貿易爭端影響下，供應半導體業晶片製造設備的荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）今天財報顯示，淨利和訂單雙雙下降。

法新社報導，艾司摩爾今年第1季淨利12億歐元（約新台幣420億元），低於去年第4季的20億歐元。訂單總額銳減至36億歐元，遠低於第4季的92億歐元。

近年半導體業成了地緣政治戰場，西方國家擔憂晶片可能用於先進武器，因而尋求對中國祭出相關限制。

先前有報導說美國向荷蘭政府施壓，艾司摩爾今年曾宣布已禁止向中國出口「少量」先進機器。

艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，公司對下半年仍抱持樂觀態度。艾司摩爾已將今年定調為「過渡」年，預估明年表現會更強勁。

韋尼克在聲明中說：「我們對2024年全年的展望不變，預計下半年將強於上半年，符合業界從低迷中持續復甦的趨勢。」

第1季銷售淨額總計53億歐元，低於第4季的72億歐元，但在公司預測的範圍內。公司說，預計第2季銷售淨額總計會落在57億歐元到62億歐元之間。

ASML 半導體 美國 荷蘭

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