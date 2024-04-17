蘋果公司執行長庫克今天與印尼總統佐科威（Joko Widodo）見面，雙方討論蘋果公司在印尼的投資機會。佐科威向庫克表示，希望蘋果公司能在印尼建廠，庫克會後向媒體透露，將研議在印尼設廠的可能性。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，正訪問印尼的蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天上午在雅加達獨立宮（Merdeka Palace）與總統佐科威（Joko Widodo）會面，兩人討論蘋果公司在印尼的投資機會。

佐科威在會中表示，希望蘋果公司能在印尼設廠。庫克會後對媒體說：「總統希望在印尼看到（蘋果）工廠，我們正在尋找這樣的機會。」

這場會議由通訊與訊息部長布迪（Budi ArieSetiadi）和工業部長阿古斯（Agus GumiwangKartasasmita）陪同佐科威出席。會議期間，蘋果團隊向佐科威報告峇里島第4間「蘋果開發人員學院」（Apple Developer Academy）即將開幕的情況。

「蘋果開發人員學院」在雅加達近郊唐格朗（Tangerang）、泗水（Surabaya）和鄰近新加坡的巴淡（Batam）都設有據點。

庫克指出，已經有數千人成功從這些學院畢業，並能為蘋果公司工作。

會議上，庫克也解釋為何蘋果公司對投資印尼充滿信心，並指出，他相信印尼的年輕市場充滿活力，投資前景十分光明。

庫克說：「我愛印尼，我喜歡這裡的文化差異，我喜歡（印尼）年輕人的精神和充滿活力的環境。」

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）則報導，工業部長阿古斯表示，希望庫克對印尼的訪問能帶來投資。

他說：「我們與蘋果公司已經溝通很長一段時間，並發布了一些政策，包括針對蘋果產品，設計一套進口原料或半成品到印尼加工須符合的比率標準。」

另外，通訊與訊息部長布迪也透露，他正試圖邀請輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）到印尼訪問。

他說：「我們正試著邀請黃仁勳到印尼，因為庫克17日來、微軟（Microsoft）執行長納德拉（SatyaNadella）30日也要來（印尼）。」

布迪4月初指出，晶片大廠輝達和印尼電信公司Indosat Ooredoo Hutchison計劃今年在中爪哇省（Central Java）建立人工智慧（AI）中心，造價2億美元（約新台幣64億元）。

這座人工智慧中心可能包含電信基礎設施或人力資源中心，並會設於梭羅市（Surakarta）。