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日本出口連續四個月成長 3月對中國大陸出口大增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本東京附近的橫濱港碼頭。 美聯社
日本東京附近的橫濱港碼頭。 美聯社

日圓貶值幫助日本出口連續第四個月成長。日本3月出口年增7.3%，其中對中國大陸的出口增幅高達12.6%，貢獻很大。出口走強為內需不振的日本經濟，提供了必要的支撐。

日本財務省今（17）日公布，日本3月出口年增7.3%，優於路透與彭博資訊訪調經濟學家所預期的7%，不過較2月時的7.8%增幅略有放緩。3月的進口下降4.9%，降幅小於彭博所估的5.1%，但大於路透所估的4.7%。3月的出口降幅較2月改善0.5個百分點。日本3月貿易順差為3,665億日圓（23.7億美元）。

以產業類別看，3月引領日本出口成長的產業主要是汽車和半導體。以出口地區看，與去年同期比較，對中國大陸出口成長12.6%，美國成長8.5%，歐洲成長3%。彭博指出，中國大陸在農曆春節過後，企業加速運轉，推動中國大陸經濟在第1季成長了5.3%。

財務省表示，今天的貿易數據顯示日本經濟繼續受益於日圓貶值。最近一個月，日圓均價報1美元兌149.45日圓，比前一年的1美元兌134.97日圓低了10.7%。這推高了一些出口以日圓計價的價值。然而若以量計算，出口下降了2.1%。

鑑於日圓兌美元正又再進一步下跌，未來幾個月，匯率影響預料會繼續幫助日本維持出口成長。

日本經濟 財務

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