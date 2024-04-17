Cybertruck交車延誤 特斯拉市值一度跌破5,000億美元

特斯拉（Tesla）不鏽鋼皮卡Cybertruck的買家表示，特斯拉最近幾天延後交車時間，但沒有說明原因。道瓊社報導，目前尚不清楚受到影響的買家人數，這是近來面臨需求走軟的特斯拉所傳出的最新挫折。

特斯拉周二（16日）未立即回覆道瓊社的置評請求。執行長馬斯克則是在X上推文說，特斯拉正在精簡銷售和交車體系。

特斯拉股價周二繼續下挫，盤中一度跌至153.75美元，讓公司的市值降到5,000億美元以下，收盤跌幅縮小至2.7%，股價拉回到157.11美元，市值勉強守住5,000億美元市值關卡。今年到目前，特斯拉的股價已經跌了37%。

特斯拉旗下最新車款Cybertruck電動皮，卡去年11月上市。執行長馬斯克當時就曾警告，這款車不太可能在年底前產生大量現金流。這款造型奇特的皮卡在街上相當引人注目，卡戴珊等名人已開過這款車上路。

特斯拉本周稍早表示，將裁減全球人力逾10%；另外，兩位高階主管確定離職。

一位Cybertruck買家在社群媒體上說，他原定要在13日拿到車子，但卻收到訊息通知，原定的交車日取消，改到20日。這位買家給道瓊社看的特斯拉第一個通知寫道：「我們接獲訊息，交付您車輛的準備工作因預期外的因素延誤，我們必須取消明天的交車約定。一旦我們可再將您的交車日程排定時，會再通知。」

接著又收到第二個訊息，特斯拉這次告訴買家：「顯然至少要到4月20日才能解決問題，但也可能需要更久時間。特斯拉正在致力改善受影響的交車地點。」

道瓊社說，許多買家提到，特斯拉延後交車的通知甚至是在原訂交車時間的幾個小時前才發到，有的則是幾天前才告知，弄得全美各地期待拿到Cybertruck的買家怨聲載道。

雖然延後交車的原因不明，但至少有位已經拿到車的車主在社群媒體上反映，他的Cybertruck油門踏板曾在踏板上的一塊面板脫落時卡住。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二表示，他們已經注意到這個問題，正在製造商聯絡，收集更多資訊。