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歐、英央行總裁均暗示 可能先於Fed降息

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
貝利周二表示，相比英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。路透
貝利周二表示，相比英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。路透

英國央行總裁貝利16日表示，英美兩國的通膨形勢正在分化。暗示英國或許能夠在美國之前降息。歐洲央行（ECB）總裁拉加德也表示，如果中東或其他地緣衝突熱點沒有發生重大震撼，則ECB仍走在將於「合理的短期內」開始降息的軌道上。

貝利周二表示，相比英國，美國有更多「需求主導的通膨壓力」。他說，有 「強有力的證據」表明英國的物價壓力正在減弱。

他在國際貨幣基金（IMF）一場訪談上說：「歐洲——我指的是現在地理上的歐洲——和美國之間的通貨膨脹動態相當不同。他說，在英國，「我們仍在看到擺脫巨大供應衝擊、戰爭的影響和走出新冠疫情影響這個過程的延續」。

拉加德則表示，ECB「觀察到通膨下降的過程」符合預測，使ECB有信心歐元區通膨將於明年中達到2%目標，儘管過程可能有些「顛簸」。

她說，「如果沒有重大震撼情勢，我們正邁向在合理的短期內貨幣政策約束力必須趨於溫和的時刻」。

她說，儘管ECB「持續監視」中東及其他地區緊張升高對原料商品市場的衝擊，但截至目前為止仍「相對溫和」。

鮑爾16日則表示，最近的通膨數據表明Fed可能需要更長時間才能對降息有足夠信心，暗示頑固通膨可能讓Fed延後降息。

ECB 英國 通膨

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