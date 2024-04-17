台積電ADR因費半上漲僅小跌 較台北溢價拉大
台積電ADR周二小跌0.2%，收在139.80美元，較台北交易溢價15.3%。費城半導體指數在輝達（Nvidia）和超微（AMD）領軍之下上漲0.9%。
超微上漲近2%，輝達上漲1.6%。
美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二在震盪收低，連續三日下挫。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，可能需要等待比之前預期更長的時間才能降息，美國公債殖利率繼續攀升。
標普500指數下跌10.41點，跌幅0.2%，收在5,051.41點；那斯達克綜合指數小跌19.77點，跌幅0.1%，報15,865.25點。道瓊工業指數上漲63.86點，漲幅0.2%，報37,798.97點。
台灣加權股價指數周二大跌547.81點，收在19,901.96點。台積電下跌2.2%，收在788元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 174.68 -0.74 153.00 14.17
中華電 CHT 124.05 -1.19 124.50 -0.36
台積電 TSM 908.67 -0.24 788.00 15.31
聯電 UMC 49.79 -2.05 51.10 -0.62
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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